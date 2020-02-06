الصيد يحتفل بفريق التنس في القطامية





حضر الحفل محمد العقدة عضو مجلس إدارة النادى وهانى عبد المنعم مدير فرع القطامية والدكتور أحمد فرج الله مدير النشاط الرياضى بالفرع ومجدي فريد مقرر لجنة التنس.





يذكر أن فريق صيد القطامية، حقق خلال منافسات الدوري على الميدالية الذهبية بمرحلة 14 سنة ناشئات، كما حصد الميدالية الفضية بمرحلة 16 سنة ناشئات.





وفاز بالميدالية البرونزية بمرحلتى 16 سنة و14 سنة ناشئين، وأخيرًا حاز على المركز الرابع بمرحلة 12 سنة ناشئين.

نظم نادى الصيد المصرى فرع القطامية حفل تكريم لاعبى ولاعبات فريق التنس بالنادى والجهاز الفني والإداري للفريق الذين حصلوا على أفضل النتائج خلال مشاركتهم بالدورى والمسابقات المحلية منذ تكوين الفريق عام 2006.