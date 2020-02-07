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فقدت الأمل فى عودته.. إحدى زوجات الصيادين تشكر الرئيس السيسي.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:01 ص
إحدى زوجات الصيادين
إحدى زوجات الصيادين المصريين العائدين إلى مصر
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محمد حليم قنديل
قالت إحدى زوجات الصيادين المصريين العائدين إلى مصر، إنها تشكر الرئيس السيسي على جهوده العظيمة التى بذلها لإعادة المصريين المحتجزين فى اليمن.

وأضافت، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، قائلة "أنا مش مصدقة نفسي أن جوزي رجعلى من تانى..انا كنت خلاص فقدت الأمل فى عودته لينا".

وتابعت إحدى زوجات الصيادين المصريين العائدين إلى مصر، أنها لم تنم من الفرحة بعد رجوع زوجها للمنزل مرة أخري، مضيفة أن زوجها تحدث معها قبل أسبوع من رجوعه من اليمن وقال لها أنه لا يعلم متى سيعود مرة أخري إلى مصر وأن هناك إجراءات كثيرة للعودة مرة أخري للوطن.

يذكر أن الجهود المصرية نجحت فى عودة 32 صيادا مصريا إلى مصر بعد احتجازهم  فى 14 ديسمبر الماضى باليمن حيث انطلق الصيادون في مراكب من ميناء برنيس بالبحر الأحمر، بحثًا عن موقع جيد لصيد الأسماك بعدما قلت الأسماك فى البحر المتوسط بسبب النوات وجرفتهم الامواج للمياه الإقليمية اليمنية، حيث احتجزتهم مليشيات الحوثي الإرهابية، وتم احتجازهم داخل ميناء الحديدة اليمنى، تمهيدا لمحاكمتهم، لكن الدبلوماسية المصرية تحركت حتى لا يتم حبسهم فى اليمن بتهمة تجاوز الحدود ودخول المياه اليمنية بدون ترخيص، وتم التواصل مع كافة الجهات المعنية ومع الصيادين للاطمئنان عليهم طيلة فترة الاحتجاز.
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