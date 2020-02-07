الحكومة تدرس عرض بومباردييه لإنشاء مصنع لإنتاج مستلزمات السكة الحديد والمترو.. نواب: يؤكد وجود كيانات مصرية قوية قادرة على تنمية قطاع النقل والمواصلات.. ويشجع الصناعة الوطنية ويقلص حجم الاستيراد

نقل البرلمان: إنشاء مصنع لمستلزمات السكة الحديد دفعة اقتصادية كبيرة.. والحكومة تسعى للاكتفاء الذاتي

برلمانى: هناك نقلة محلية للسكة الحديد بإمكانيات عالمية.. ومصر تسعى لدخول سوق التصدير

اقتصادية البرلمان تشيد بجهود الحكومة بقطاع النقل.. وتؤكد: انتعاشة مرتقبة للسكة الحديد





أشاد عدد من النواب بمشروع إنشاء مصنع لإنتاج مستلزمات السكك الحديدية من خلال الشراكة مع شركة "بومباردييه" العالمية ، حيث أكدوا أن ذلك سيمثل نقلة نوعية في تاريخ إنشاء هيئة السكة الحديد المصرية باعتبارها الأقدم على مستوى العالم لما تعانيه من إهمال وافتقار التقنيات والمعدات الحديثة ، كما أشاروا إلى أن الاهتمام بقطاع النقل يعتبر أحد أهم أولويات القيادة السياسية والدليل علي ذلك هو تشجيعها للصناعة الوطنية عن طريق إدخال صناعات تكميلية تهدف لتنمية هيكل الصناعة باختلاف أنواعها.





فى البداية قال النائب وحيد قرقر،عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن مبادرة شركة بومباردييه العالمية بالتطلع للشراكة مع القطاع الخاص تؤكد إيمانها بوجود كيانات مصرية قوية قادرة علي تنمية قطاع النقل والمواصلات وإنتاج مستلزمات السكة الحديد والمترو، كما تعد تلك المشاركة الوطنية حق أصيل لمستثمري الدولة.





وأشار "قرقر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" إلى أن الاهتمام بقطاع النقل يعتبر أحد أهم أولويات القيادة السياسية والدليل على ذلك هو تشجيعها للصناعة الوطنية عن طريق إدخال صناعات تكميلية تهدف لتنمية هيكل الصناعة بإختلاف أنواعها، وذلك من خلال تصنيع الأجزاء وقطع الغيار التي ستجعل الدولة لديها قدرة عالية من الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد الكلى على الاستيراد.





كما أشاد النائب وحيد قرقر، بأداء وزارة النقل التي بمثابة طاقة نور لسلوك الطريق الجيد، مشيرا إلى أن خطوة إنشاء مصنع لإنتاج مستلزمات السكة الحديد هي قمة في النجاح وستحدث طفرة كبيرة في مجال الصناعة إضافة إلى تبني اتجاه التصدير.





وقال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن خطوة استقطاب شركات عالمية لإعادة تأهيل هيئات سكك حديد ومترو مصر كالتعاون مع شركة "بومباردييه" خطوة جريئة أخذتها الحكومة في عام 2019 ، وظهر ذلك من خلال سعى الحكومة لدخول مصر أسواق التصدير بتصنيعها مستلزمات السكك الحديدية .





وأكد "الخشب" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن إنشاء مصنع لإنتاج معدات والالات تحتاجها الدولة لدعم منظومة النقل وتصنيعها ذاتيا سيقلص من حجم الاستيراد ويشجع الصناعة الوطنية لدخول سوق المنافسة وخلق فرص جديدة لمصر لدخولها مجال الصناعات التكميلية.





وقال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن مشروع إنشاء مصنع لإنتاج مستلزمات السكك الحديدية من خلال الشراكة مع شركة "بومباردييه" العالمية سيمثل نقلة نوعية في تاريخ إنشاء هيئة السكة الحديد المصرية باعتبارها الأقدم على مستوى العالم لما تعانيه من إهمال وافتقار التقنيات والمعدات الحديثة.





وأشاد "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بجهود الحكومة وحرصها علي إعادة تأهيل منظومة السكة الحديد وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة وذلك بسبب حرصها الدائم علي سلامة المواطنين وأيضا مواكبة التكنولوجيا في مجال الصناعة.





وأوضح النائب حسن السيد، أن اقتراح دخول شركات القطاع الخاص مع هيئة السكة الحديد وشركة "بومباردييه" العالمية سيعود بمكاسب عديدة أهمها توفير العملة الصعبة بشكل كافي ،وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ، مما يمكننا من استغلال أمهر الكفاءات ، بالإضافة إلى زيادة طرق التعاون مع الدول الإفريقية الصديقة خاصة جنوب إفريقيا .





كما أضاف النائب، أن ذلك المشروع سيكون نقطة البداية لمصر في توطين صناعات السكة الحديد والمترو ، وسيجلب مزيد من المشروعات الاستثمارية بسبب توسيع حلقة الإنتاج علاوة علي تمويل المستثمرين.





وكان قد قال وزير النقل خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ان في خلال الاجتماع طرح مُقترح لإنشاء شركة تتولى تنفيذ هذا المصنع، وأن تكون الشراكة بين شركة بومباردييه العالمية، وشركات قطاع خاص مصرية، وبمشاركة الصندوق السيادي كذلك، وأوضح الوزير أن شركة بومباردييه العالمية، لديها شراكة مع شركات صينية تصنع القطار السريع وغيره من المكونات المرتبطة بهذه الصناعة.





وخلال الاجتماع، طرح وزير النقل تفاصيل العرض الذي قدمته شركة "بومباردييه" العالمية تبدي خلاله استعدادها لبدء إنتاج خط المُونوريل الذى سيتم تنفيذه للربط بين إمبابة ومدينة 6 أكتوبر، في مصنع على أرض مصر، تقوم الشركة بإنشائه لإنتاج كل مستلزمات السكة الحديد، والمترو، لافتًا إلى أن الشركة أعربت عن تطلعها للشراكة مع القطاع الخاص المصري، في تنفيذ هذا المشروع الضخم، الذي يسعى لتغطية الاحتياجات المصرية، وإيجاد أسواق للتصدير للبلدان الأفريقية.