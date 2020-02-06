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أخبار العالم

أبومازن: لن نخون الأمانة أو نتنازل عن حقوقنا

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه بدون القدس التي احتلت عام 1967 عاصمة دولة فلسطين الأبدية، فلن يقبل هذه الدولة إطلاقا. 

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن أبومازن قوله: "هذا ما تركته لنا الأجيال السابقة، ولن نخون الأمانة إطلاقا، ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا التي أقرتها لنا الشرعية الدولية".

جاء ذلك خلال استقباله، للفعاليات الرسمية والشعبية وممثلي المجتمع المدني، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الخميس.

وأضاف: نحن الآن أمام الحقيقة، ونواجه المصير وهذه المعركة لن تكون الأخيرة، ولكننا سننتصر بها كما انتصرنا في بقية المعارك التي خضناها منذ مئة وثلاث سنوات، منذ وعد بلفور وحتى الآن، وسننجح بإذن الله وسنصل للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وليس أبو ديس أو العيزرية كما يريدون.
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