محمد الشاعر: سعيد بانضمام فريق ديسكو مصر لـ ذا بيسمنت ريكوردز

أعلن محمد الشاعر، الشريك والمدير التنفيذي لـ "ذا بيسمنت ريكوردز" أنه سعيد بانضمام فرقة "ديسكو مصر"، التى ستدخل لونا جديدا على الشركة بما تحمله الفرقة من موسيقى مبتكرة وميل نحو التجدد والإبداع، الشيء الذى ظهر فى أشهر تجارب المزيكا الإلكترونية فى وسط الموسيقى المستقلة (الإندى ميوزيك) بمصر، ويضم الفريق حاليا الثلاثى مصطفى الشريف وعمرو عماد وشادى وصفى.





واشتهرت الفرقة بتقديمها "الريمكسات" لأشهر أغانى الثمانينيات والتسعينيات على طريقتها الخاصة، وأضاف "الشاعر" فى تصريحات له أن الفرقة ستقوم بتقديم عدد من التراكات "الأصلية" الخاصة بهم.



