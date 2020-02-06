طارق السيد: بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام الأصعب.. فيديو

قال طارق السيد لاعب نادي الزمالك السابق إن نادي الزمالك يركز بشكل كبير فى بطولة دوري أبطال أفريقيا ويؤدى مباريات جيدة ولكن الأداء خلال لقاء مازيمبى الكونغولي الأخير لم يكن جيدا.
وأضاف طارق السيد خلال لقاء ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن بطولة أفريقيا هذا العام صعبة للغاية لأن الفرق الكبيرة موجودة مما يتطلب أن يكون هناك مزيدا من التركيز للاعبي الزمالك خلال الفترة القادمة.
وتابع لاعب نادي الزمالك السابق أن المنافسة على الدوري هذا العام ستكون صعبة على الزمالك بعد فقده للنقاط وابتعاده عن القمة.
وأشار إلى أن تركيز لاعبي الزمالك في بطولة أفريقيا ستكون خير تعويض للجماهير هذا العام، مؤكدا أن اللقاءات القادمة للزمالك يجب أن تؤخذ بشكل قوي من اللاعبين.