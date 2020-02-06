AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طارق السيد: بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام الأصعب.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:53 م
طارق السيد نجم نادي
طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق
Advertisements
محمود محسن
قال طارق السيد لاعب نادي الزمالك السابق إن نادي الزمالك يركز بشكل كبير فى بطولة دوري أبطال أفريقيا ويؤدى مباريات جيدة ولكن الأداء خلال لقاء مازيمبى الكونغولي الأخير لم يكن جيدا.

وأضاف طارق السيد خلال لقاء ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن بطولة أفريقيا هذا العام صعبة للغاية لأن الفرق الكبيرة موجودة مما يتطلب أن يكون هناك مزيدا من التركيز للاعبي الزمالك خلال الفترة القادمة. 

وتابع لاعب نادي الزمالك السابق أن المنافسة على الدوري هذا العام ستكون صعبة على الزمالك بعد فقده للنقاط وابتعاده عن القمة. 

وأشار إلى أن تركيز لاعبي الزمالك في بطولة أفريقيا ستكون خير تعويض للجماهير هذا العام، مؤكدا أن اللقاءات القادمة للزمالك يجب أن تؤخذ بشكل قوي من اللاعبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب خسارته لقب أفضل لاعب داخل إفريقيا .. طارق حامد تاريخ حافل من الإنجازات والعطاءات بروح قتالية

هيثم فاروق: فرص الزمالك للفوز بالدوري صعبة

هيثم فاروق في حوار لـ صدى البلد: غياب صلاح عن حفل الغردقة حرية شخصية.. والعمل في قناة الزمالك شرف.. وكل الطرق تؤدي إلى كاسونجو

الزمالك "شاطر" في دوري أبطال أفريقيا

تامر عبد الحميد: مازيمبي مرشح للتتويج بأبطال إفريقيا.. والتعادل جيد للزمالك.. فيديو

أخبار الرياضة.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. و3 أزمات تضرب النجم الساحلي.. مدة غياب ساديو ماني عن ليفربول

ترشيحاتنا

ماذا قال آليو ديانج بعد تسجيل هدف الحسم أمام بيراميدز.. فيديو

أول تعليق من مدرب بيراميدز على الخسارة ١-٢ أمام الأهلى

فيفى عبده ولبلبة وشهيرة ولبنى عبد العزيز فى عزاء نادية لطفى.. صور

حكم غسل يوم الجمعة.. وآخر وقت له وهل يأثم تاركه؟

الرئيس السيسى: علاقات مصر والسعودية ركيزة لاستقرار وأمن المنطقة العربية

أخبار الفن.. حقيقة إصابة بشرى بفيروس كورونا.. ورسالة منى زكى لـ حسن شاكوش

AdvertisementS

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

مطلعش أبوها.. أم تخنق ابنتها بـ إيشارب في الغربية بعد تحليل زوجها لـ DNA

مصدر بـ الحكام يحسم مصير صحة هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز

ضبط شبكة دعارة صينى فى مدينة نصر .. المتهمات ارتدين الكمامات خوفا من فيروس كورونا اثناء القبض عليهن

بعد اقتراب حسن شحاتة.. لاعبو النجم يرفعون راية العصيان ضد مجلس الإدارة

هاني حتحوت : هدف الأهلي الثاني غير شرعي.. وإيقاف حكم المباراة | شاهد

عاجل .. شاهد لحظة اعتداء علي جبر على إبراهيم نور الدين بعد خسارة بيراميدز أمام الأهلي.. فيديو

تامر أمين يغضب على الهواء بسبب الأهلى.. فيديو

تعالي نتجوز بقى .. أول تعليق لطبيب أصالة بعد الصور المثيرة للجدل.. فيديو

بـ بوسة على الخد وحضن.. لقاء الخميسى بملابس جريئة فى عيد ميلاد زوجها

الجهل بالقانون سبب الأزمة.. أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن هدف الأهلي القاتل أمام بيراميدز

تمزيق غشاء البكارة بطرق غير طبيعية .. النقض: من حق الزوجة طلب الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تستغل الصين فيروس كورونا في التغطية على قتل مسلمي الإيجور؟

الصيد يحتفل بفريق التنس في القطامية

سيدة حامل تتسبب في هبوط طائرة اضطراريا.. وطبيبة أنف وأذن تنقذها