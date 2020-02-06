رد فعل ربة منزل بعد استلام شقتها الجديدة بالأسمرات ..فيديو

استلم عدد من أهالي منطقة السحيلة بحي مصر القديمة المنقولين للأسمرات اليوم، وحداتهم الجديدة بالزغاريد والفرحة.





وواصلت إحدى السيدات الزغاريد بعد استلام شقتها الجديدة المجهزة بالأثاث قائلة : "ربنا يخلي الرئيس ويكفيه شر المرض ، الرئيس إدانا حاجة نضيفة".





وأكد زوجها أنه يشكر الرئيس قائلا:" الرئيس ادانا شقة كاملة متكاملة .. دي شقة عروسة تدخل تتجوز فيها".





وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم اعمال الازالة التي تتم بمنطقة السحيلة بحي مصر القديمة وتضم المنطقة 300 اسرة، ويتم حاليا ازالة المنازل وتسكين المواطنين في مساكن مجهزة بحي الاسمرات .





واكد محافظ القاهرة تدبير سيارات من قبل المحافظة لنقل المتعلقات الشخصية للاسر الجاري تسكينها.





واكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أعمال الإزالة بدأت بمنطقة السحيلة وحصر قاطني العقارات بها وتسكينهم بمنطقة الأسمرات، وتم اخلاء 12 عقارا تمهيدا لازالتهم، وبلغ عدد الاسر المستحقة 53 اسرة.





كما تم تدبير سيارات من قبل المحافظة لنقل المتعلقات الشخصية للاسر الجاري تسكينها حضر اثناء تسكين الاسر.

أكد المحافظ ان كل الجهود المبذولة في إطار خطة الدولة لإزالة المناطق العشوائية الخطرة وإعادة تسكين قاطنيها بوحدات سكنية مجهزة بالمنقولات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، في اطار اهتمام الدولة بشأن التخلص من العشوائيات وإعاد تسكينهم في حياة لائقه وكريمه.



