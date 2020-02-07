محافظ دمياط تعلن عن خبر سار للصيادين.. فيديو

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة بالكامل كانت سعيدة برجوع أبنائها الصيادين العائدين من اليمن.





وأضافت الدكتورة منال عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، على قناة أون إى، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أن عودة الصيادين كانت مفاجأة للشارع الدمياطى، مؤكدة أنه فى السنوات الماضية الصيادون كانوا يذهبون ولا يعودون.





وأشارت منال عوض، إلى أن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت سببًا في عودة الصيادين لأرض الوطن سالمين.





ولفتت منال عوض، إلى أنها تعمل على وضع حلول عاجلة، لحل مشكلات الصيادين، بالتعاون مع وزارة النقل، للحصول على الأجهزة التى يتم وضعها فى المراكب الكبيرة كالرادار والرماس.





وأكدت الدكتورة منال عوض، أنها تواصلت مع النقل النهرى في ذلك، للاطمئنان على المصريين عندما يخرجون عن الحدود، عن طريق تركيب المعدات لكل مركب دون ضغط على الصيادين، لأن أسعارها مرتفعة، وتم اقتراح تقسيطها أو تقديم قروض لهم.