توديع الوفود الشبابية بمحطة الطود فى الاقصر ..صور





شهد محطة سكة حديد الطود بالاقصر توديع العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود نائباََ عن المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر وفود قطار الشباب .





وكان برفقته وعلى سيد صادق نائب رئيس المركز وخالد محمد عطيتو سكرتير عام المركز وعبد السميع سيد أحمد رئيس تفتيش محطات الأقصر للسكك الحديديه والاهالي





حيث تم توديع الوفود الشبابيه النزيله بالمدينه الشبابيه بمدينه الطود عقب الانتهاء من رحلاتهم " اعرف بلدك" بالاقصر وأسوان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضه في انطلاق قطار مخصوص الشباب من محطة أسوان وقوفاََ بمحطة ادفو ثم محطة الطود متجهاََ الي القاهره.





وأشاد رئيس مركز ومدينة الطود خلال توديع قطار مخصوص الشباب على مجهود العاملين بسكك حديد الاقصر، لما لمسه من مستوى لحظة استقبال وتوديع الوفود الشبابيه .



