محمد عبده يلهب حماس جمهوره في حفل فبراير الكويت

مهرجانات هلا فبراير2020 بالكويت، بحضور جماهيري كبير.

قدم محمد عبده، مجموعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة، ومن أبرز الأغاني التي قدمها في الحفل: "مُذهلة، جمرة غضى، انت معاي، قسوه"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها جمهوره.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من تصدر الفنان السعودي محمد عبده مؤشر البحث "جوجل" في المملكة العربية السعودية، بآلاف من عمليات البحث، بعد انتشار شائعة عن وفاته.





وأقلقت شائعة وفاة الفنان السعودي محمد عبده، محبيه في السعودية والعالم العربي قبل أن تثير غضبهم من مطلقي الشائعة الذين تلاعبوا بمشاعر جمهور كبير يعشق "فنان العرب".





يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعة عن وفاة محمد عبده.