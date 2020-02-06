إيهاب الكومي: لا تطبقوا دوري المحترفين في القسم الثاني.. فيديو

أكد الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج ملعب البلد، أنه ضد فكرة تطبيق دوري المحترفين في دوري القسم الثاني بدءًا من الموسم القادم.





وقال الكومي في برنامجه ملعب البلد، الذي يأتي على قناة صدى البلد: "لا يمكن تطبيق فكرة دوري المحترفين في دوري القسم الثاني، واللجنة الخماسية للاتحاد المصري هدفها تسيير الأعمال وليس اتخاذ قرارات خاطئة وضد مصلحة الأندية، إذا طبقنا دوري المحترفين فأين ميزانية الأندية التي تتماشى مع هذا الدوري، تلك الأندية ستحتاج لميزانية ضخمة".





وأضاف الكومي: "أؤكد أن تطبيق دوري المحترفين أمر مستحيل، لا يوجد إمكانات لتوفير وتطبيق ذلك الدوري، إذا طبقناه أيضًا سيهبط أندية عريقة مثل الترسانة والأولمبي، ونادي الزرقا العريق الممثل الوحيد عن محافظة دمياط".





ومن المنتظر أن يتم تطبيق دوري المحترفين الموسم القادم في دوري القسم الثاني بنظام المجموعتين، تضم كل مجموعة 12 فريقًا.