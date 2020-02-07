الإماراتي البلوشي تصدر فئة الدراجات النارية .. وصالح العبدالعالي يتصدر المرحلة الثانية لرالي حائل نيسان الدولي 2020





وسجَّل صالح العبد العالي الذي يشارك ضمن "فريق يزيد للسباقات" أسرع توقيت في المرحلة الثانية، مُتصدِّرًا الترتيب العام للرالي بفارق 19:43 دقيقة عن السائق الخبير التشيكي ميروسلاف زابلاتال وملّاحه السلوفاكي مارِك سيكورا. وفقا للنتائج التي أعلنها الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اليوم (الخميس).





أنهى زابلاتال المرحلة ثانيا في فئة T1 وقال: "استمتعتُ بالمرحلة، لقد كانت قاسية في بدايتها مع الكثير من الحجارة، لذا لم أتمكن من القيادة سريعًا، بل قُدت بروية، أما القسم الأخير من المرحلة فقد كان سريعًا، وكُنتُ مُرتاحًا فيه، واجهت مُشكلة في صُعود أحد الكُثبان الرملية، كما واجهنا مُشكلة في الملاحة بعد اجتياز 140 كيلومتر داخل المرحلة، وخسرنا كثيرًا من الوقت". وتقدَّم الثُنائي مُطير وهاني الشمَّري للمركز الثالث في الترتيب العام، حيُث يُشاركان في سيارة نيسّان "تي 1"، وذلك بعد تسجيلهما ثاني أسرع الأوقات في مرحلة اليوم، وأنهى صالح السيف وياسر الشمَّري المرحلة في المركز الخامس، وتقدَّما للمركز الرابع في الترتيب العام المُؤقَّت، وتصدَّر فئة "تي 3" بفارقٍ مُريح. وأنهى المشنَّا الشمَّري المرحلة خامسًا، وانتقل مُنيف الشمَّري إلى سيارة نيسّان "تي 1"، واحتفظ بالمركز السادس في الترتيب العام، وحافظ السائق خالد الهمزاني على صدارة فئة "تي 2" لسيارات الإنتاج التجاري، والمركز الـ 13 في الترتيب العام المُؤقَّت، في حين اضطر سعيد الشمَّراني للانسحاب في مرحلة اليوم.





أداءٌ رفيع لمُحمَّد البلوشي والعُمر في فئتيهما لقد كان الدرّاجان الإماراتيان سُلطان ومُحمَّد البلوشي يقودان سويةً مُعظم مرحلة اليوم،وفاز مُحمَّد بمرحلة اليوم بعد أن انطلق ثانيًا خلفه أخيه. وبفارق ثلاث ثواني عن مُواطنه راشد علي حسن، الذي أنهى مرحلة اليوم ثالثًا، ولكن حافظ السعودي أنس الرهيني على المركز الثالث في الترتيب العام المُؤقَّت، في حين أعلن الدرّاج الإماراتي علي عاشور انسحابه من المُنافسات. أما في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات، فقد أكد الدرّاج سُفيان العـُمـَر صدارته لهذه الفئة إلى 2:41 دقيقَتَيْن.





وأحرز فوزه الثاني على التوالي، أنهى رياض العُريفان المرحلة ثانيًا وعزَّز مركزه لثاني في الترتيب العام المُؤقَّت، وأنهى عبدالعزيز الشيبان وسُلطان المسعود وعبدالسلام حمام المرحلة في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي. المُفاجأة الكبيرة كانت بانسحاب الدرّاج عبدالمجيد الخُليفي، الفائز بلقب هذه الفئة عدَّة مرّات، من الرالي. ويخوض المُشاركون يوم غدٍ (الجُمعة) ، السابع من شباط (فبراير)، والمرحلة الخاصَّة الثالثة (أم القلبان) وطولها 254 كيلومتر.





وتُقام النُسخة الـ 15 من رالي حائل نيسّان بتنظيمٍ من هيئة تطوير منطقة حائل وتعاونٍ المنظم الفني للرالي الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية وتعاون الهيئة العامة للرياضة، وتحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير حائل، رئيس هيئة تطوير المنطقة، وسمو نائبه صاحب السُمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.





رالي حائل نيسّان الدولي – الترتيب العام المُؤقَّت فئة السيارات بعد المرحلة الخاصة الثانية – ترتيب غير رسمي:





السائق والملّاح السيارة التوقيت





01- صالح العبدالعالي (السعودية)/ أول فلون (النرويج) – همَّر – 7:02:32 ساعات

02 - ميروسلاف زابلاتال (تشيكيا)/ مارِك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو" – 7:22:15 ساعات

03- مُطير الشمري (السعودية)/ هانس الشمَّري (السعودية) – نيسّان – 7:30:17 ساعات

04- صالح السيف (السعودية)/ ياسر الشمَّري (السعودية) - - "كان – أم" ("تي 3") – 7:33:45 ساعات

05- المشنَّا الشمَّري (السعودية)/ مازن الشمَّري (السعودية) – نيسّان – 7:34:40 ساعات

06- مُنيف السلماني (السعودية)/ عبدالسلام النمّاش (السعودية)- نيسّان – 7:35:10 ساعات

07- أحمد الشمَّري (السعودية)/ زياد الحربي (السعودية) – نيسّان ("تي 2") – 7:35:36 ساعات

08- ماجد إبراهيم التُويجري (السعودية)/ رائد المزيد (السعودية)- "كان – أم" ("تي 3") – 7:45:58 ساعات

09- عبداللـه الشقاوي (السعودية)/ وليد الشقاوي (السعودية) – نيسّان – 7:52:19 ساعات

10- سامي الشمَّري (السعودية)/ عبداللـه الشمَّري (السعودية) – نيسّان – 7:58:00 ساعات رالي حائل نيسّان الدولي –





الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الدرَّاجات النارية بعد المرحلة الخاصة الثانية –





ترتيب غير رسمي: الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- مُحمَّد البلوشي (الإمارات) – "كاي تي أم" – 5:59:17 ساعات

02- سُلطان البلوشي (الإمارات) – "كاي تي أم" – 5:59:20 ساعات

03- أنس الرهيني (السعودية) – "كاي تي أم" – 6:21:58 ساعات

04- أحمد الناصر (السعودية) – "كاي تي أم" – 6:32:18 ساعات

05- فهد الحجاب (السعودية) – "كاي تي أم" – 7:18:57 ساعات

06- جابِر العُثمان (السعودية) – "كاي تي أم" – 7:48:32 ساعات رالي حائل نيسّان الدولي





– الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الدرَّاجات النارية رُباعية العجلات بعد المرحلة الخاصة الثانية – ترتيب غير رسمي: الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- سُفيان العـُمـَر (السعودية) – ياماها – 5:53:33 ساعات

02- رياض العُريفان (السعودية) – ياماها – :56:14 ساعات

تصدر السائق السعودي صالح العبدالعالي وملّاحه النرويجي أولي فلون الترتيب العام المُؤقَّت للنُسخة الـ 15 من رالي حائل نيسان الدولي في جولته الثانية التي انطلقت من مركز الرديفة، بطول 352 كيلومتر اليوم الخميس، مقصيا متصدر المرحلة الأولى السائق يزيد بن مُحمَّد الراجحي وملّاحه الإيرلندي مايكل أورر، بعد أن أُجبر الراجحي على الانسحاب بسبب مُشكلة في العجلة الأمامية اليُمنى.