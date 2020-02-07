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رامي رضوان: قريبا افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج على مستوى العالم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:46 ص
رامي رضوان
رامي رضوان
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حمزة شعيب
كشف الإعلامى رامي رضوان، عن إهتمام  الدولة المصرية بتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى  سابق عهده.

وتابع رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "من خلال جولتى بمحالج القطن بالفيوم شهدت أجهزة متطورة وماكينات قديمه تقدم إنتاج من أفضل أنواع القطن على مستوى العالم".

وأضاف:"أنبهرت بمحلج الفيوم المطور والذي يعمل وفق إستراتيجة محددة تطبقها الحكومة للنهوض بصناةع الغزل والنسيج وزيادة حجم صادراتنا من القطن".

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء أكبر مصنع للغزل على مستوى العالم، لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن هذا التفاصيل قريبا.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، و وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

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