عمرو مدكور: إصدار 100 ألف بطاقة تموين جديدة لأسر تكافل وكرامة

قال الدكتور عمرو مدكور إن الوزارة هيكلت منظومة الدعم عبر محورين هما "التنقية والاستحقاق"، لافتا إلى أنه تم انتهاء مرحلة التنقية في عام 2018 من خلال حذف الأسماء الوهمية والمكررة ووقف هدر الدعم، ثم انتقلت عملية الهيكلة إلى محور الاستحقاق الذي حددت ضوابطه اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وفقا لمحددات الدخل والإنفاق.



وأضاف خلال حوار مع صدى البلد أنه تم فتح باب التظلمات أمام المواطنين خلال تنفيذ هيكلة الاستحقاق لمدة طويلة حتى منتصف ديسمبر الماضي حتى غلق الباب، لافتا إلى أن مراجعة البطاقات وشروط الاستحقاق كانت بالتعاون بين جهات عديدة منها وزارة الإنتاج الحربي والرقابة الإدارية خلال 4 مراحل للاستحقاق.



حول وجود مرحلة خامسة لتنقية البطاقات من غير المستحقين، أكد مدكور أنه ستكون هناك مرحلة خامسة وسادسة وسابعة يتاح من خلال خروج غير المستحقين ودخول الأكثر استحقاقا، موضحا أنه تم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لاستهداف الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة وليست لديها بطاقة تموين وإصدار بطاقات تموينية لهم.



وأوضح أن الهدف من عمليات التنقية واستهداف غير المستحقين ليس خفض فاتورة الدعم ولكن هو توصيل الدعم للمستحقين أو الأكثر استحقاقا منوها أنه في الوقت الذي قد لا تمثل الـ 200 جنيه قيمة حقيقية لدى بعض الأسر المتوسطة هي تمثل قيمة كبير لدى الأسر الفقيرة.



وأكد مستشار وزارة التموين لنظم المعلومات أن فاتورة الدعم العام الحالي زادت بنحو 3 مليارات جنيه وهو ما يكشف أن الوزارة لا تهدف إلى تقليص فاتورة الدعم ولكن إعادة توزيع الدعم بشكل عادل للمستحقين منوها أنه تم حصر أكثر من 100 ألف أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة ولا تمتلك بطاقة تموين وسيت إصدار بطاقة التموين لهم قريبا.



وأشار إلى أنه سيتم التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التضمان الاجتماعي من أجل توصيل بطاقات التموين الخاصة بأسر تكافل وكرامة لضمان حصولهم عليها وعدم سرقتها لافتا إلى ان آلية إرسال الرقم السري عبر الهاتف المحمول أطاحت بمافيا سرقة البطاقات.

