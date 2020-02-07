نجم الزمالك السابق: الأهلي صعب مهمة منافسيه في الدوري ..فيديو

أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق أن النادي الأهلي حقق مواجهات جيدة خلال بطولة الدوري العام هذا الموسم مؤكدا أن فاررق النقاط كبير بينه وبين أقرب منافسيه مما يصعب مهمة منافسيه.





وأضاف القباني خلال وجوده ضيفا ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن الدوري قد يكون محسوم بالنسبة للنادي الأهلي مشيرا إلى أن الزمالك قد حصل على بطولة الدوري الشهيرة في 2003 في أخر لقاء بعد أن خسر النادي الأهلي من إنبي.





وتابع نجم نادي الزمالك أن لاعبي الزمالك يؤدون بشكل جيد في بطولة أفريقيا مؤكدا أن المواجهة مع الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لن تكون سهلة.





وأشا نجم نادي الزمالك السابق أن الزمالك قد فقد نقاط في الدوري من مواجهات سهلة وهي من صعبت مهمة الزمالك في الدوري هذا العام.



















