7 فبراير.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا نقدم اليوم، أهم صفات مواليد هذا اليوم، 7 فبراير، وفقا لعلم الأرقام.





اذا كنت من مولود اليوم 7 فبراير من برج الدلو فهو طريف ومتمسك بحريته واستقلاله ليس في ذلك أدنى شك، لكنه يبدو تارة صلفًا مغرورًا وتارة خجولا مسالمًا .





ومهما يكن من أمره يبقى هدفه الأساسي الصداقة، فهو يطمئن إلى البشرية عامة على الرغم من تعطشه إلى العزلة بين الحين والآخر، لكن أصدقاءه المقربـين قلائل نظرًا إلى اهتمامه بمعارفهم لا بنوعيتهم.





إذا ثار هذا الإنسان ضد التـقاليد الموروثة فيكون لاعتـقاده أن العالم بحاجة ماسة إلى التغيـير الجذري المستمر. ومن عادته العيش في المستقـبل بدلا من الحاضر مستبقًا الزمن عشرات السنين على أقل تـقدير.