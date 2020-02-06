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رياضة

محمود متولي: الفوز على بيراميدز مستحق.. وأتطلع لصناعة التاريخ مع الأهلي

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدي محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في لقاء الفريقين اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ١٦ من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال متولي: «كنت واثقًا من تحقيق الفوز اليوم، خاصة أننا كنا في حاجة ماسَّة إلى تحقيقه، وكان لدينا حافز كبير، وأرى أننا قدمنا مباراة رائعة، واستحق الفريق حصد النقاط الثلاث».

وأوضح أن أصعب وقت في المباراة كان عندما تلقى الأهلي هدفًا، لكن اللاعبين كان لديهم ثقة كبيرة في التعويض، وهذا ما حدث بتسجيل هدفي التعادل والفوز باللقاء.

وشدد متولي على أن بيراميدز فريق قوي جدًّا، وقدم مباراة رائعة، مؤكدًا أنه يسعى لصناعة تاريخ مع الأهلي بحصد العديد من البطولات المحلية والإفريقية.
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