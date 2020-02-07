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أخبار البلد

اهم الاخبار: ارتفاع أسعار العمرة.. وفاة مكتشف كورونا.. الأهلي طايح فى الكل

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:

أثارت قضية الطبيب الصيني الذي حذر من انتشار فيروس كورونا، جدلا واسعا، بعد تهديد السلطات الصينية واتهامه بترويج الشائعات، قبل أن يصاب بالفيروس، وتعلن وفاته مساء اليوم الخميس" اقرأ المزيد


أبدي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي سعادته البالغة بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الـ 16 من منافسات الدوري الممتاز" اقرأ المزيد

قام طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، بالاعتداء على أستاذ جامعي بـ "طبنجة" عقب اقتحامه مكتبه، ما أدى لإصابته بجروح، وذلك انتقاما منه عقب صدور قرار بفصله لمدة عام" اقرأ المزيد

أعلن البنك المركزى ، اليوم الخميس ، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 37 مليون دولار ليبلغ 456ر45 مليار دولار في يناير الماضي مقارنة بنحو 419ر45 مليار دولار في ديسمبر السابق له" اقرأ المزيد


بدأت وزارة قطاع الأعمال خطة طموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج على مدار العام الماضي عبر مجموعة من الإجراءات والخطوات وإنجاز عدد من المشروعات في إطار تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة لها" اقرأ المزيد

قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة و مستشار بوابة الحج و العمرة أن تنفيذ برامج رحلات العمرة مستمر العمل يوميا على أكمل وجه ويتم استلام الملفات الخاصة بذلك من الشركات السياحية" اقرأ المزيد " 

نجحت الاجهزة الامنية في ضبط ٩ فتيات صينيات داخل مركزين صحيين غير مرخصين بمدينة نصر أثناء ارتكاب الاعمال المنافية للاداب مقابل الحصول على مبالغ مالية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق" اقرأ المزيد "
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