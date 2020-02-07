AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة: توتر ألماني بسبب خطاب جونسون المتشدد حول التجارة بعد بريكست

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:24 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
Advertisements
أ ش أ
ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن عددا من النواب الألمان الذين يزورون بريطانيا الأسبوع الحالي، شعروا بالتشويش والتوتر؛ بسبب الخطاب المتشدد من جانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مفاوضات التجارة، ما دفع إلى المزيد من التحذيرات من مخاطر الانفصال أو الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأشارت الصحيفة - اليوم الخميس - إلى أن برلين ستولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الحالي وسيصبح لها دور هام في مساعدة الاتحاد الأوروبي، وسيصبح لها دور كبير في مستقبل العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي؛ للوصول إلى نهاية ناجحة في العلاقة بينهما نهاية فترة الانتقال شهر ديسمبر المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك إجماعا بين السياسيين الألمان للوصول إلى اتفاق على العلاقات مع بريطانيا عقب فترة الانفصال، موضحة أن السياسيين الألمان يسعون إلى صياغة مشروع اتفاق للشراكة مع المملكة المتحدة أمني ودفاعي وللعلاقات الخارجية يمكن أن يؤدي إلى اتفاق جديد للصداقة بين بريطانيا وألمانيا.

ووفقا لـ"الجارديان"، فإن اللهجة المتشددة في خطابات جونسون في الفترة الأخيرة ألقت بظلالها على السياسيين الألمان الذين يزورون المملكة المتحدة لحضور ندوة تستمر لمدة أسبوع في كلية لندن للاقتصاد، حيث اضطر وزير التجارة السابق في بريطانيا "جريج هاندز" للتأكيد لمحاوريه الألمان أن الشعب البريطاني لا يريد أن يؤسس "سنغافورة على نهر التيمز"، في إشارة إلى تحول بريطانيا إلى اقتصاد منخفض الضريبة يخضع لتنظيم بسيط ليتفوق على منطقة "يورو"، ولا حتى جونسون يريد ذلك.

لكن رالف برينخوس وهو زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قال: "خلال الـ 11 شهرا القادمين علينا أن نقرر إذا ما كانت القاعدة العامة للعلاقات مع المملكة المتحدة ستكون تنافسية"، مضيفا : "لا مجال للسؤال عن هذا ولا يوجد شخص يخاف من هذا.. لكن يمكن أن نجمع بين إما المنافسة مع التعاون أو المنافسة مع العداوة بين الطرفين".

وقال برينخوس: "عندما استمعت إلى كلمات الحكومة خلال الأسبوع لم أشعر بالاطمئنان على موقف الحكومة البريطانية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة زرعي يكتب: 40 مليار يورو أكبر نفقة طلاق فى العالم

3 شروط لأوروبا على بريطانيا إذا أرادت الخروج من الاتحاد.. تعرف عليها

مفوض أوروبي: جونسون لن يتمسك بالموعد النهائي لـ البريكسيت

اليوم.. جونسون يترقب توقيع الاتحاد الأوروبي على اتفاق بريكست

انسحاب بريطانيا.. المفوضية والمجلس الأوروبي يوقعان على البريكست

بعد خروج بريطانيا.. ذعر فى أوروبا من قائمة دول ستتبع لندن فى الانفصال

ترشيحاتنا

إيمان فين؟.. اختفاء طالبة ثانوي من قرية الكوم الأحمر في الجيزة

مطلعش جراح.. مفاجأة جديدة فى قضية طفلة الختان بأسيوط بعد وفاتها

ضربته بالقلم وهما بيمارسو الجنس.. كشف لغز العثور على جثة ربة منزل بملابسها الداخلية بصحراء الجيزة

مطلعش أبوها.. أم تخنق ابنتها بـ إيشارب في الغربية بعد تحليل زوجها لـ DNA

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبى لـ 45.456 مليار دولار بنهاية يناير

استخراج رخص المرور من مكاتب البريد خلال شهرين.. تفاصيل

AdvertisementS

مطلعش أبوها.. أم تخنق ابنتها بـ إيشارب في الغربية بعد تحليل زوجها لـ DNA

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

ضبط شبكة دعارة صينى فى مدينة نصر .. المتهمات ارتدين الكمامات خوفا من فيروس كورونا اثناء القبض عليهن

مصدر بـ الحكام يحسم مصير صحة هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز

عاجل .. شاهد لحظة اعتداء علي جبر على إبراهيم نور الدين بعد خسارة بيراميدز أمام الأهلي.. فيديو

هاني حتحوت : هدف الأهلي الثاني غير شرعي.. وإيقاف حكم المباراة | شاهد

الجهل بالقانون سبب الأزمة.. أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن هدف الأهلي القاتل أمام بيراميدز

تمزيق غشاء البكارة بطرق غير طبيعية .. النقض: من حق الزوجة طلب الطلاق

تامر أمين يغضب على الهواء بسبب الأهلى.. فيديو

تعالي نتجوز بقى .. أول تعليق لطبيب أصالة بعد الصور المثيرة للجدل.. فيديو

وفاة طفل بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان.. والسبب مؤلم

التعليم تعلن انتهاء إجازة نصف العام رسميا.. وتؤكد: لا تأجيل لموعد عودة الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليابان تخصص "مساجد متنقلة" للرياضيين المسلمين خلال أولمبياد طوكيو 2020

حيلة سحرية للتخلص من انسداد المرحاض بسائل صابون الأطباق

هل تستغل الصين فيروس كورونا في التغطية على قتل مسلمي الإيجور؟