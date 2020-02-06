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فن

أخبار الفن.. حقيقة إصابة بشرى بفيروس كورونا.. ورسالة منى زكى لـ حسن شاكوش

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

كشفت الفنانة منى زكي، تفاصيل فيديو المطرب الشعبي حسن شاكوش الذي أرسله لها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

يعود المطرب بهاء سلطان بعد غياب طويل لإحياء حفل غنائي جديد، على الرغم من استمرار أزمته القضائية مع المنتج نصر محروس التي منعته من الغناء لفترة طويلة.

يعمل الفنان رامز جلال خلال الأيام الحالية بصحبة فريق عمله على تسريب أخبار مغالطة عن برنامجه الجديد الذى يقوم بتقديمه موسم رمضان المقبل.

نشرت أحد المواقع اللبنانية خبرا عن حقيقة إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا، على خلفية دخولها في حالة إعياء خلال الساعات الماضية نقلت إثرها الى المستشفى.

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