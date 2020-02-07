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منوعات

اليابان تخصص "مساجد متنقلة" للرياضيين المسلمين خلال أولمبياد طوكيو 2020

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:31 ص
مساجد متنقلة للرياضيين
مساجد متنقلة للرياضيين المسلمين خلال أولمبياد طوكيو
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هدير علاء
من المقرر أن تستضيف العاصمة اليابانية "طوكيو" دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف، وتحديدًا خلال الفترة من الرابع والعشرين من يوليو حتى التاسع من أغسطس.

ووفقًا لما جاء في تقرير نشره موقع "Asia News"، فإنه سيتم إتاحة غرف مخصصة للصلاة في القرية الأولمبية مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية؛ وفي الوقت ذاته، ومن أجل تلبية احتياجات العدد الكبير من المسلمين المتوقع مشاركتهم، فمن المقرر أن تقوم مؤسسة تُعرف باسم "Yasu Project" بتوفير غرف وأماكن إضافية للصلاة.

وتهدف هذه المبادرة إلى إظهار روح الضيافة اليابانية للرياضيين والسياح المسلمين وجعلهم يشعرون بأنهم في وطنهم.

ولتحقيق هذا الهدف، فسيتم إعداد غرف مخصصة للصلاة بمساحة 48 مترًا مربعًا تتسع لـ50 شحصًا في الجزء الخلفي من شاحنات معدلة، وستحمل هذه الشاحنات لافتات باللغة العربية وسيكون ملحقًا بها صنابير مياه خارجية للوضوء قبل أداء الصلاة.

وأعرب "ياسوهارو إينو"، الرئيس التنفيذي لـ"Yasu Project"، عن أمله في أن تحظى مبادرة "المساجد المتنقلة" بإعجاب وتقدير الرياضيين والسياح.

ووفقًا لبحث أجرته جامعة "واسيدا" اليابانية، فإنه يعيش حاليًا في اليابان حوالي 200 ألف مسلم، يمكنهم أداء الصلوات في 105 مسجد، وذلك اعتبارًا من عام 2018، لكن معظم هذه المساجد في ضواحي "طوكيو"، وبذلك فإن المسافة من القرية الأولمبية أو المساجد الحالية قد تشكل مشكلة للمشاركين المسلمين، ومن ثم جاء فكرة "المساجد المتنقلة".
اليابان تخصص "مساجد متنقلة" للرياضيين المسلمين خلال أولمبياد طوكيو 2020
اليابان تخصص "مساجد متنقلة" للرياضيين المسلمين خلال أولمبياد طوكيو 2020
اليابان تخصص "مساجد متنقلة" للرياضيين المسلمين خلال أولمبياد طوكيو 2020
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اليابان تخصص "مساجد متنقلة" للرياضيين المسلمين خلال أولمبياد طوكيو 2020

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