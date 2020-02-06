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أخبار العالم

وزير الدفاع الكويتي يكشف حقيقة اختراق طائرة لأجواء البلاد وتحليقها فوق قصر الأمير

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، الشيخ أحمد المنصور، أنه لم يثبت لدى الوزارة راداريًا أي اختراق للأجواء بطائرة مسيرة فوق دار سلوى "القصر الأميري"، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من ذلك بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.

جاء ذلك ردًا على سؤال للنائب عادل الدمخي، حيث كان النائب قد وجه هذا السؤال إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر الصباح بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، ووصله الرد أمس الأول من الوزير الحالي. بحسب صحيفة الجريد الكويتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائب سبق له أن وجه نفس السؤال إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح في 17 أكتوبر، ووصلته الإجابة في 15 يناير من الوزير الحالي أنس الصالح، الذي طلب حفظها لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة.

وكان الوزير الصالح صرح في 15 سبتمبر الماضي بأن القيادات الأمنية باشرت إجراء التحقيقات بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لهذا الأمر.
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