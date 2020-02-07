تراجع فى 3 بنوك.. سعر الدولار في 11 بنكا بختام الأسبوع

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك بينما استقر في 8 بنوك أخرى.



وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك القاهرة عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.



وتراجع الدولار قرشا واحدا في بنك العربي الإفريقي إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.



وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر، كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والبركة عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.



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وحافظ سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي على 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.



واستقر سعر العملة الأجنبية في بنك الإسكندرية عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.



وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.