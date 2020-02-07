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حوادث

حبس لصين لسرقتهما سيارة بمدينة نصر

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
أمرت نيابة مدينة نصر؛ بحبس لصين ٤ أيام لاتهامها بسرقة السيارات باسلوب المفاتيح المصطنعة.

وكانت قد نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى القبض على شخصين أثناء شرعهما فى سرقة سيارة بمدينة نصر.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل من يخل بالأمن العام .

وفى أثناء مرور المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بشارع جمال الدين قاسم ـ الحي الثامن دائرة القسم ، تمكن من ضبط عامل بشركة و صاحب مغسلة سيارات عقب قيامهما بسرقة سيارة حال توقفها بمحل الواقعة، وبحوزتهما مفك حديدي وكمية من المفاتيح المصطنعة.

واعترفا بسرقة السيارة بأسلوب " المفتاح المصطنع " ، أمكن التوصل لمالك السيارة وتبين إنه عاطل ومقيم بمحل الواقعة .
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