سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة بعد ارتفاعه عالميا

استقرت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات، اليوم "الجمعة" 7 فبراير، مسجلة 686 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21، وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بعد أن شهد السعر العالمى لأوقية الذهب، ارتفاعا ملحوظا من 1550 دولارا إلى 1559 دولارا حتى الآن.



أسعار الذهب اليوم في مصر



عيار 18: 588 جنيها.



عيار 21: 686 جنيها.



عيار 24: 784 جنيها.



الجنيه الذهب 5488 جنيها.



أوقية الذهب 1559 دولارا.



وتجدر الإشارة إلى أن التوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط بشكل مستمر تدفع فى اتجاه زيادة أسعار الذهب، ومن ثم من لديه فوائض مالية يمكنه شراء الذهب الآن.



وارتفعت الأسعار العالمية 4% منذ مطلع العام الجارى، لكنها أخذت طريقها للتراجع فى ظل اتجاه البعض لجني الأرباح ومع بيانات اقتصادية إيجابية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك ترقب مستمر لما تسفر عنه التطورات التى يشهدها الاقتصاد الصيني، جراء تفشي فيروس كورونا.

