أصغر حالة تصاب بفيروس كورونا عن طريق الأم.. تفاصيل

أكد الإعلامى رامى رضوان، إصابة أول مولود فى الصين بفيروس كورونا بعد إنتقال العدوى له عن طريق والدته.





وتابع رامي رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "الطفل أصيب بالفيروس عن طريق والدته التى تقيم بمدينة ووهان منبع وباء كورونا".





وأشار إلى أن هناك والدة الطفل كانت تحمل الفيروس، مضيفا:"هذه تعد أصغر حالة تصاب بفيروس كورونا".





فى سياق آخر فقد نوهت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بوفاة الطبيب لي وينليانج، البالغ من العمر 34 عاما، بالفيروس القاتل، في وقت متأخر من اليوم الخميس، على الرغم من محاولات إنعاشه.





وكان مستشفى ووهان، أكد في وقت سابق من اليوم، أن لي وينليانج لا يزال على قيد الحياة، لكنه في حالة حرجة. وتوقف قلبه، "ثم تم استخدام الأكسجة الغشائية خارج الجسم لإنقاذه".





وكان الطبيب الصيني، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، وكشف عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا، في 30 ديسمبر من العام الماضي، عقب تشخيص 7 حالات من سوق المأكولات البحرية في ووهان، وعزلهم.





وقال الطبيب لي وين ليانج، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية، إنه وفق الاختبار الذي شاهده، فإن فيروس كورونا عبارة عن عائلة كبيرة من الفيروسات، تتضمن متلازمة الجهاز التنفسي الحادة "السارس".





وأضاف أنه ابلغ زملاءه الأطباء بهذا الأمر، وطالبهم بتحذير أقربائهم، إلا أن رسالته انتشرت، واتهمته الشرطة في ذلك الوقت بترويج الشائعات.





وحاولت الشرطة في البداية إخفاء الأمر؛ إلا أن الفيروس انتشر عقب ذلك، وتسبب في مقتل وإصابة الالاف حول العالم.