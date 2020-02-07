قبل الاحتفال بعيد الحب.. 3 أيام توطد علاقتك بالحبيب أهمها الورد والشيكولاتة

إذا كنت مستعدًا تمامًا للاحتفال بالاحتفالات التي تستمر لمدة أسبوع مع حبيبك ، فإليك قائمة كاملة بالتواريخ التي لا يجب أن تفوتها للعالم، كما يمكنك ان اتخذ هذا الأسبوع معنىً جديدًا حيث يتم الاحتفال بكل يوم من 7 فبراير (يوم الوردة) فصاعدًا حتى يوم عيد الحب في 14 فبراير ، بحماس كبير.





احتفل بهذه الأيام والتواريخ في تقويم 2020 الخاص بك واجعل إحساسك الخاص يشعر بالحب والتدلل.





يوم الورد

يصادف اليوم الأول من أسبوع عيد الحب في 7 فبراير وهو يوم الورد . مفاجأة لأحبائك مع وردة أو الورود لتقف على تقدير لجمال الحب والعلاقات الأبدية. في حين أن اللون الوردي يعني الشعور بالإعجاب والتقدير ، إلا أن الوردة الحمراء هي الرمز التقليدي للحب. يتم تمييز البدايات الجديدة بأخرى بيضاء بينما تميز الورود الصفراء الصداقات.











