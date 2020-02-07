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مرأة

قبل الاحتفال بعيد الحب.. 3 أيام توطد علاقتك بالحبيب أهمها الورد والشيكولاتة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنت مستعدًا تمامًا للاحتفال بالاحتفالات التي تستمر لمدة أسبوع مع حبيبك ، فإليك قائمة كاملة بالتواريخ التي لا يجب أن تفوتها للعالم، كما يمكنك ان اتخذ هذا الأسبوع معنىً جديدًا حيث يتم الاحتفال بكل يوم من 7 فبراير (يوم الوردة) فصاعدًا حتى يوم عيد الحب في 14 فبراير ، بحماس كبير.

احتفل بهذه الأيام والتواريخ في تقويم 2020 الخاص بك واجعل إحساسك الخاص يشعر بالحب والتدلل.

يوم الورد
يصادف اليوم الأول من أسبوع عيد الحب في 7 فبراير وهو يوم الورد . مفاجأة لأحبائك مع وردة أو الورود لتقف على تقدير لجمال الحب والعلاقات الأبدية. في حين أن اللون الوردي يعني الشعور بالإعجاب والتقدير ، إلا أن الوردة الحمراء هي الرمز التقليدي للحب. يتم تمييز البدايات الجديدة بأخرى بيضاء بينما تميز الورود الصفراء الصداقات.



يوم الشوكولاته
من لا يحب الشوكولاتة يمثل يوم الشوكولاته هذا الرابط الفريد بين الأزواج مع علبة من الشوكولاتة المفضلة لديهم في 9 فبراير. اذهب ، دلل حبيبك وأظهر لهم كم أحلى حياتهم معك!

يوم الدب
وهو يوم تقديم الدبدوب يحتفل موسم الحب بالعواطف المحببة في علاقة بهدايا تيدي،ويمكن ان تقدم دميه لحبيبك او دبدوب  ، فإن أصغر هذه الكنوز تجعل الحياة لا تنسى. هذا العام ، يصادف هذا اليوم الخاص في 10 فبراير.
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