أتليتيكو بلباو يخرج برشلونة من كأس الملك بهدف +90

تأهل فريق أتلتيك بيلباو إلى الدور المقبل بعد الفوز على مضيفه برشلونة، بهدف دون رد فى المباراة المقامة على ملعب "سان ماميس"، فى إطار مباريات دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا .





وجاء الهدف في الوقت القاتل لفريق أتلتيك بلباو عن طريق إيناكي ويليامس، في الدقيقة 90 ليحرم فريق برشلونة من التأهل إلى الدور المقبل.





عادل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة الإسباني الرقم القياسي لأكثر لاعبي البارسا مشاركة فى مباريات كأس ملك إسبانيا برصيد 75 مباراة، بعد أن تواجد فى تشكيل الفريق الكتالوني لمواجهة أتلتيك بيلياو على ملعب "سان ماميس" فى دور الـ 8 من المسابقة.

تساوى ميسى مع رقم جوسيب ساميتيير نجم البارسا "75 مباراة" فى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في كأس ملك إسبانيا، ويليهم أندريس انيستا "73"، ويأتى فى المركز الرابع تشافى "70 مباراة".



