تريليون دولار حجم استثمار شركات الطيران في شراء طرازات جديدة منذ 2009

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن شركات الطيران العالمية، استثمرت ما يقارب تريليون دولار أمريكي في شراء طائرات جديدة منذ عام 2009، كما وقعت اتفاقيات شراء آجلة لوقود الطيران المستدام بقيمة تقارب 6 مليار دولار أمريكية.

وأضاف إياتا، أنه فضلًا عن ذلك، فإن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي "كورسيا"، ستحرص على تعزيز الحياد الكربوني في الرحلات الدولية خلال العام الجاري 2020، وستجمع ما يقارب 40 مليار دولار أمريكي من التمويل للأنشطة المتعلقة بالمناخ.

وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن الجهود المبذولة للحد من النقل الجوي باستخدام الضرائب الجزائية للركاب غير فعالة ولا تحد من انبعاثات الكربون، في حين تمتاز خطة "كورسيا" بفعاليتها بفضل اتساع نطاقها العالمي، بالإضافة أنه من المتوقع أن تُخفض الخطة من الانبعاثات بما يقارب 2.5 مليار طن خلال فترة تطبيقها.