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اقتصاد

انقطاع المياه عن مناطق في الهرم اليوم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق "شارع الهرم بدءًا من نصر الدين حتى المساحة – شارع الهرم حتي تقسيم عمرو ابن العاص الأول والثاني والثالث – ترعة عبد العال (1-2) – كفر طهرمس"، اعتبارا من الســاعة  الـ10 مساء غدٍ الجمعة الموافق 7 /2 /2020 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 8 / 2 / 2020، نظرًا لقيام الشركة بأعمال الإحلال والتجديد لطلمبات محطة رفع صرف صحي أرض اللواء بمنطقة حي بولاق الدكرور.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
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