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برلمان

سؤال برلماني عن حقيقة إقامة بوابات للكارتة علي طريق السويس

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:35 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
تقدم النائب اشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بسؤال برلماني ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ، بشأن استيضاح ما يثار عن إنشاء بوابات لـ الكارته وتحصيل الرسوم على الطرق السريعة طريق السويس وطريق الإسماعيلية وغيرهم من الطرق المؤديه للمجتمعات العمرانية الجديدة الشروق وبدر ومدينتي وغيرهم ومدى جدواها الاقتصادية وطريقة المحاسبة.

وطالب جمال في سؤاله الحكومة ايضاح اسباب انشاء مثل هذه البوابات ، وتطمئن المواطنين قاطني هذه المدن الذين يستخدمونها يوميا من القاهرة ، وكذلك حماية العمال والطلبة وتوفير مظلة حماية لهؤلاء ان صحت إقامة بوابات بالكارتة وتحصيل الرسوم على طريق السويس.

ولفت جمال أن على الحكومة الدراسة والتأني في اتخاذ مثل هذه القرارات خاصة اننا نسعى الي تعمير العاصمه الادارية الجديده ونقل الكتل السكانية إلى عالم اخر من المدن الجديدة، بعيدا عن زحام القاهرة ، وان مثل هذه القرارات من شانها ان تحقق نتائج عكسيه وتؤخر خطط التنمية التى تقوم بها مصر لتعمير الصحراء وتخفيف العبء على القاهرة.
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