بعد حادث المنيا..اليوم الجمعية العمومية الطارئة للأطباء

تعقد النقابة العامة للأطباء، جمعية عمومية طارئة؛ على خلفية حادث أطباء المنيا الأليم ، الجمعة، يوم 7 فبراير.





وتؤكد النقابة العامة على دعوة جموع أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية الطارئة والتي تقرر عقدها في يوم الجمعة القادم الساعة الواحدة ظهرًا بدار الحكمة.





وتعد الجمعية هى أعلي سلطة للأطباء والمفوضة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للتعسف الإداري الذي يؤدي إلي تعرض الأطباء إلي تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا، و يبدأ تسجيل الحضور الساعة العاشرة صباحا.





وجائت الدعوة بناءً على الطلب المقدم من 220 طبيبا، على خلفية حادث طبيبات المنيا والذى تعرضت له 15 طبيبة ونتج عنه وفاة ثلاث طبيبات وإصابة ١٢ بإصابات مختلفة أثناء توجههن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة .





وأكدت النقابة دعوة الأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة الجمعة 7 فبراير الساعة الواحدة ظهرا بدار الحكمة، حيث إن الجمعية هى أعلى سلطة للأطباء والمفوضة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع حد للتعسف الإداري الذي يؤدي إلى تعرض الأطباء إلى تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا .



