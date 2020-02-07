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خالد عكاشة: نشعر بالفخر تجاه الدولة المصرية والقيادة السياسية للحفاظ على أبنائها.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:15 ص
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
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محمد حليم قنديل
قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات، إن الشعب المصري يشعر بالفخر تجاه الدولة المصرية والقيادة السياسية بسبب حفاظ الدولة على أبنائها.

وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن المواطنين المصريين يشكلون أغلي شئ تمتلكه الدولة المصرية بالفعل، مضيفا أن الرئيس السيسي يعمل دائما على مصلحة المواطنين فى الدرجة الأولى.

وتابع مدير المركز المصرى للفكر والدراسات، ان جميع مؤسسات الدولة كانت تعمل على حل مآزق عودة الصيادين إلى مصر مرة أخرى.

يذكر أن الجهود المصرية نجحت فى عودة 32 صيادا مصريا إلى مصر بعد احتجازهم  فى 14 ديسمبر الماضى باليمن حيث انطلق الصيادون في مراكب من ميناء برنيس بالبحر الأحمر، بحثًا عن موقع جيد لصيد الأسماك بعدما قلت الأسماك فى البحر المتوسط بسبب النوات وجرفتهم الامواج للمياه الإقليمية اليمنية، حيث احتجزتهم مليشيات الحوثى الإرهابية، وتم احتجازهم داخل ميناء الحديدة اليمنى، تمهيدا لمحاكمتهم، لكن الدبلوماسية المصرية تحركت حتى لا يتم حبسهم فى اليمن بتهمة تجاوز الحدود ودخول المياه اليمينة بدون ترخيص، وتم التواصل مع كافة الجهات المعنية ومع الصيادين للاطمئنان عليهم طيلة فترة الاحتجاز.
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