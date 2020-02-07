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تعليم

انتظام الدراسة بجامعة القناة .. غدا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:01 ص
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
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قســـم التعليــــم
أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن غدا السبت ٨ فبراير، سيشهد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني بالجامعة.

وأوضحت أن الجامعة استعدت جيدا لانتظام الدراسة منذ الساعات الأولى، حيث تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس الالتزام بالجداول الدراسية بدءا من اليوم الأول للدراسة.

وأشارت  هجرس إلى أن الجامعة استعدت للفصل الدراسي الثاني بحملة توعية ضد فيروس كورونا، موضحة أن الحملة يشارك فيها اتحاد طلاب الجامعة وأساتذة بكلية الطب تشمل ملصقات ومطويات توعية وندوات وفرق مؤهلة من الطلاب تنتشر بين زملائهم للتوعية بالتواصل المباشر.

ومن جهته، أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الكليات قد أعلنت عن جداولها الدراسية لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح أنه تم التأكيد على الالتزام بتخصيص وقت للأنشطة الطلابية بالجداول الدراسية على مستوى كليات الجامعة، وأشار إلى أن جميع القاعات والمدرجات والمعامل وقاعات الدروس العملية جاهزة لاستقبال الطلاب.

ونوه نائب رئيس الجامعة إلى أن المدن الجامعية استعدت جيدا لاستقبال طلابها والتى يصل عددهم فى مدينتى الطالبات والطلبة إلى أكثر من ٣٥٠٠ طالب وطالبة.

وأشار إلى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، موضحا أن الإدارة العامة لرعاية الشباب استعدت لبدء تفعيل خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني.
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