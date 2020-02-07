النمنم:الرئيس السيسي يحافظ دائما على المواطن المصري منذ توليه قيادة الدولة.. فيديو

قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس السيسي يحافظ دائما على المواطن المصري منذ توليه قيادة الدولة المصرية.





وأضاف النمنم خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن منذ تولي الرئيس السيسي للقيادة وفى اللحظة الأولى كان لديه تصور للمصريين فى الخارج تمثل فى الدفاع عنهم.





وتابع وزير الثقافة الأسبق ، أن هذه ليست المرة الأولى التى نري فيها جهود الدولة المصرية فى مساعدة وحل مشاكل المصريين فى الخارج.





وقال إن الرئيس السيسي أنشأ وزارة خاصة وتسمى وزارة الدولة لشئون المهجرين لمساعدة المصريين بالخارج وحل أزماتهم.





يذكر أن الجهود المصرية نجحت فى عودة 32 صيادا مصريا إلى مصر بعد احتجازهم فى 14 ديسمبر الماضى باليمن حيث انطلق الصيادون في مراكب من ميناء برنيس بالبحر الأحمر، بحثًا عن موقع جيد لصيد الأسماك بعدما قلت الأسماك فى البحر المتوسط بسبب النوات وجرفتهم الامواج للمياه الإقليمية اليمنية، حيث احتجزتهم مليشيات الحوثى الإرهابية، وتم احتجازهم داخل ميناء الحديدة اليمنى، تمهيدا لمحاكمتهم، لكن الدبلوماسية المصرية تحركت حتى لا يتم حبسهم فى اليمن بتهمة تجاوز الحدود ودخول المياه اليمينة بدون ترخيص، وتم التواصل مع كافة الجهات المعنية ومع الصيادين للاطمئنان عليهم طيلة فترة الاحتجاز.