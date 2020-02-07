حصد 9 ميداليات في بطولة إفريقيا.. استقبال حافل لبعثة منتخب مصر للمصارعة

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفدا برئاسة محمد الكردي مساعد الوزير، وبحضور الدكتور عبدالاول محمد معاون الوزير، ومحمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهوبة، وذلك لإستقبال بعثة منتخب مصر للمصارعة بمطار القاهرة، والتي قد شاركت في بطولة افريقيا للمصارعة للشباب تحت 17 عاما بدولة الجزائر الشقيقة.





وقد شهدت البطولة فوز اللاعبين المصريين بعدد 9 ميداليات في يومها الثاني بواقع عدد 8 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في أوزان مختلفة، حيث فاز بالميداليات الذهبية اللاعبين كل من "عمر محمد أمين، وشهاب الدين إمام، وعبدالرحمن السيد، وخالد سالم، ومحمد طارق، وعمر بدر، ومحمد مصطفى الشامي، وادهم عبدالله"، بينما حصل مؤمن إبراهيم علي الميدالية الفضية.





وتؤهل بطولة أفريقيا للمصارعة للشباب تحت 17 عاما اللاعبين المصريين للمشاركة في بطولة العالم، وشارك في البطولة الإفريقية عدة منتخبات منهم تونس والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا.





يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن تفوق مجموعة من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي الذي تتبناه الوزارة، وذلك أثناء مشاركتهم في البطولة الإفريقية للمصارعة المقامة بدولة الجزائر.



