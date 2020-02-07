عقب انهيار منزلها بحى وسط .. نائب محافظ المنيا يتابع أعمال تسكين إحدى الأسر من الأولى بالرعاية

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة أعمال تسكين إحدى الأسر من الأولى بالرعاية، والتى انهار منزلها يوم الأحد الماضي، بحارة الشوربجي بحى وسط مدينة المنيا. ووجه المحافظ ، الوحدة المحلية لمدينة المنيا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسرة المتضررة من انهيار منزلها. من جانبه تابع نائب المحافظ أعمال التسكين بإحدى الوحدات السكنية للأولى بالرعاية ببني أحمد ، ووجه إدارة المركبات بالمحافظة بتوفير سيارات لنقل الأثاث الخاص بالأسرة من المنزل المتضرر إلى الوحدة السكنية الجديدة، كما وجه بتوفير سيارة إسعاف لنقل الزوج إلى المسكن الجديد، وذلك لكبر سنه وعدم قدرته على الحركة . واطمأن نائب المحافظ على كافة الأعمال الخاصة بنقل الأسرة وجميع متعلقاتها إلى المسكن الجديد ، مؤكدا أن توفير حياة كريمة لكافة المواطنين يأتي في مقدمة توجهات القيادة السياسية بهدف تحسين المستوي المعيشي للمواطن وتوفير سبل العيش الكريم. وكانت غرفة عمليات محافظة المنيا قد تلقت بلاغاَ يوم الأحد الماضي بانهيار جزئى بأحد المنازل القديمة المكون من طابقين بحى وسط مدينة المنيا، ولم يسفر الانهيار عن وقوع أية إصابات.