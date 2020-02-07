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حوادث

ضبط 155 جوال دقيق مدعم أثناء تهريبه بدمياط

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:41 ص
دقيق مدعم أثناء تهريبه
دقيق مدعم أثناء تهريبه
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زينب الزغبي
تمكنت مباحث التموين برئاسة الرائد أحمد عبد الباقي رئيس مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين بدمياط، من ضبط صاحب مخبز سياحى أثناء قيامه بتهريب دقيق مدعم بعد وضعه فى أجولة بيضاء اللون وذلك خلال أحد الأكمنة بمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

تعود تفاصيل الواقعة عند قيام صاحب مخبز بالاستيلاء على الدقيق المدعم والاحتيال علي مباحث التموين بتغيير معالم أجولة الدقيق المدعم الي سياحي لمراوغة التموين.

وأثناء قيام صاحب المخبز بإعادة تدوير عدد 155 شيكارة دقيق بلدي في أجولة بيضاء اللون للمرور بها من الكمائن وسهولة تهريبها ورصدته مباحث التموين وتم ضبطه وضبط السيارة المستخدمة لتهريب الدقيق أثناء قيادته لها بطريق عزبة غراب بفارسكور.

وتم تحرير المحضر رقم 3129 جنح مركز شرطة فارسكور تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.
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