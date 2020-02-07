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تعليم

اجتماع لمسئولي المديريات التعليمية لمناقشة إجراءات المسح الطبي لحملة 100 مليون صحة بالمدارس

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:00 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياسـمين بدوي
يعقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مسئولي المديريات والادارات التعليمية ، للتعريف بإجراءات المسح الطبي الخاص بحملة 100 مليون صحة .

يأتي ذلك بمشاركة مسئولي وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المستهدف من هذا الاجتماع : مدير ادارة التعليم الابتدائي بالمديرية ، ومدير ادارة التعليم الابتدائي بالمديريات ، ومدير ادارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديريات ، ومدير مرحلة الابتدائي بالادارات التعليمية ، ومنسقي الحملة بالمديريات والادارات التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه تنفيذا لمبادرة 100 مليون صحة ، سيتم عمل المسح القومي الشامل لأمراض الانيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية اعتبارا من 10 فبراير 2020 ، في جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة عربي و لغات والدولية والتربية الخاصة والتعليم المجتمعي والوافدين .

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة وجود منسق بالمدارس يختاره مديرو المدرسة للتواصل مع منسق الإدارة.

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات لجميع المديريات التعليمية بإعداد حجرة في كل مدرسة بها 5 كراسي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، وتصنيف المدارس لمدارس حضر و ريف ، وتنفيذ ندوات توعية للطلاب وأولياء الأمور بالاستعانة بأطباء متخصصين، والتوعية من خلال اجتماعات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، وعرض فيديوهات تعليمية على التلاميذ عن تلك الأمراض بحجرة الوسائط المتعددة.
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