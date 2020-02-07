اجتماع لمسئولي المديريات التعليمية لمناقشة إجراءات المسح الطبي لحملة 100 مليون صحة بالمدارس

يعقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مسئولي المديريات والادارات التعليمية ، للتعريف بإجراءات المسح الطبي الخاص بحملة 100 مليون صحة .





يأتي ذلك بمشاركة مسئولي وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي .





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المستهدف من هذا الاجتماع : مدير ادارة التعليم الابتدائي بالمديرية ، ومدير ادارة التعليم الابتدائي بالمديريات ، ومدير ادارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديريات ، ومدير مرحلة الابتدائي بالادارات التعليمية ، ومنسقي الحملة بالمديريات والادارات التعليمية.





وقالت وزارة التربية والتعليم إنه تنفيذا لمبادرة 100 مليون صحة ، سيتم عمل المسح القومي الشامل لأمراض الانيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية اعتبارا من 10 فبراير 2020 ، في جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة عربي و لغات والدولية والتربية الخاصة والتعليم المجتمعي والوافدين .





وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة وجود منسق بالمدارس يختاره مديرو المدرسة للتواصل مع منسق الإدارة.



