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رياضة

لم أحصل على إجازة .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة من الجيم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:13 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، صورة له داخل الجيم أثناء أداء بعض التمارين قبل لقاء نوريتش سيتي السبت المقبل من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال : "عدت من العطلة ولم أذهب إليها" فى إشارة منه أنه لم يحصل على الراحة وظل يواصل تدريباته خلال فترة الاجازة

وحصد محمد صلاح لقب أجمل هدف في شهر يناير من قبل نادي ليفربول بعد الهدف الذي أحرزه في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "أنفيلد"، في ختام منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الانجليزي "بريميرليج".

وقام مو بفك العقدة التي لازمته أمام مانشستر يونايتد، بهدفه القاتل في شباك دي خيا، حيث واجه "مو" الشياطين الحُمر في 4 مواجهات سابقة منذ انضمامه للريدز في 2017، ولم ينجح في تسجيل أي هدف ضدهم.

كما نجح الملك المصري في معادلة عدد أهداف نجم الريدز السابق فرناندو توريس، في الدوري الإنجليزي، بعدد مباريات أقل، حيث أحرز 65 هدفًا في 93 مباراة، بينما سجل توريس نفس عدد الأهداف في 102 مباراة.

كما أصبح أليسون بعد هذا الهدف أول حارس من ليفربول يصنع هدفًا في الدوري الإنجليزي، منذ 10 أعوام، حيث يعود آخر هدف صنعه حارس من الريدز إلى شهر مارس 2010، عندما صنع الإسباني بيبي رينا هدفًا لمواطنه فرناندو توريس في مرمى سندرلاند.

لم أحصل على إجازة .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة من الجيم
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