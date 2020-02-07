طبيب ندل يطالب بدفع حساب استشارات أصدقائه الطبية بعد وفاتهم

الصديق وقت الضيق حتى يتوفى.. مبدأ اتبعه طبيب اعتاد تقديم الاستشارات المجانية لأصدقائه طوال ٢٠ عامًا، لكن يبدو أن المشورة كانت "تحت الحساب" حيث أرسل إليهم "فاتورة الاستشارات" بعد مماتهم.



صدم الطبيب البريطاني العجوز «ستيفن بنتلي» ٧٥ عامًا أقرباء صديقيه «هاري وجوان ساتكليف» عندما فاجأهم بـ "كشف حساب" مرفق بخطاب "متبجح" قبل الجنازة يقول فيه: "أنا لم أتقاضى أبدًا أي مقابل للاستشارات الطبية التي قدمتها لهم"، فالحي أبدى من الميت.

كان الرجل البالغ من العمر 75 عامًا جارًا منذ زمن للسيد والسيدة ساتكليف، وكان الثلاثي في كثير من الأحيان يجتمعون معًا، وقد وصل عدد الاستشارات الطبية المجانية التي أعطاها لهم حتى وفاتهم إلى 68 استشارة، وفقًا الدائري ميل.

كان للزوجين تأمينها الطبي الخاص لكنهما فضلا استشارة جارهما وصديقهما المقرب دائمًا عند تعرضهما لأي وعكة صحية.

لكن صديقهما لم يكن ذلك الشخص الودود جدًا فقد حرص على تلقي مقابل خدماته الطبية للزوجين منذ عام 1982 وحتى 2012 بوجبات اللحم والويسكي، ثم طالب أسرتها بالحساب بعد الجنازة.