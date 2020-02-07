ميسي ينتصر برقم قياسي في ليلة سقوط برشلونة

أحرج فريق أتلتيك بيلباو مضيفه برشلونة، بعد الفوز عليه بهدف دون رد فى الثواني الأخيرة لمباراتهما في دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا .





وجاء الهدف في الوقت القاتل لفريق أتلتيك بلباو عن طريق إيناكي ويليامس، في الدقيقة 90 ليحرم فريق برشلونة من التأهل إلى الدور المقبل.



