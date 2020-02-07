ميسي ينتصر برقم قياسي في ليلة سقوط برشلونة
الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:11 ص
ووفقًا للحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن مشاركة ميسي في مباراة بيلباو حملت الرقم 75.
أحرج فريق أتلتيك بيلباو مضيفه برشلونة، بعد الفوز عليه بهدف دون رد فى الثواني الأخيرة لمباراتهما في دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا.
وجاء الهدف في الوقت القاتل لفريق أتلتيك بلباو عن طريق إيناكي ويليامس، في الدقيقة 90 ليحرم فريق برشلونة من التأهل إلى الدور المقبل.
وعلى الرغم من توديع الفريق الكتالوني المسابقة إلا أن نجم الفريق الأرجنتينى ليونيل ميسى حقق رقما قياسيا بتعادله لأكثر لاعبي البارسا مشاركة فى مباريات كأس ملك إسبانيا برصيد 75 مباراة، وهو رقم جوسيب ساميتيير نجم برشلونة السابق، في قائمة أكثر لاعبي البارسا مشاركة في كأس ملك إسبانيا، يليهما أندرياس إنييستا (73 مباراة)، وتشافي هرنانديز (70 مباراة).