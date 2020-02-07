أول ظهور للصيادين المصريين العائدين من اليمن .. فيديو

عرض برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، تقريرا عن عودة الصيادين المصريين من اليمن بعد احتجازهم لمدة تجاوزت الـ 40 يومًا.





واستعرض التقرير، حجم الجهود التي بذلت لعودة المصريين من اليمن، وهو ما يعكس مدى حرص الدول المصرية على حياة أولادها.





وفى السياق ذاته، يقول أحد الصيادين، إن تدخل السلطات المصرية مع الجانب اليمني ساهم فى سرعة إنهاء الإجراءات، لافتا إلى الجهود التى بذلتها الدولة المصرية لعودتهم تدعو للفخر.





ويقول آخر، إن السلطات اليمنية طلبت من أصحاب المراكب التى تخطت المياه الإقليمية اليمنية، أن تتوقف وتمضي إقرارا باختراق المياه والحدود الإقليمية التابعة لهم، موضحا أنهم سلموا الأسماك التى تم صيدها وبعدها تم اقتيادهم للسجن وظلوا فيه حتى موعد خروجهم حين وصلت الطائرة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.