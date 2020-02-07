AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أول ظهور للصيادين المصريين العائدين من اليمن .. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
عرض برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، تقريرا عن عودة الصيادين المصريين من اليمن بعد احتجازهم لمدة تجاوزت الـ 40 يومًا.

واستعرض التقرير، حجم الجهود التي بذلت لعودة المصريين من اليمن، وهو ما يعكس مدى حرص الدول المصرية على حياة أولادها.

وفى السياق ذاته، يقول أحد الصيادين، إن تدخل السلطات المصرية مع الجانب اليمني ساهم فى سرعة إنهاء الإجراءات، لافتا إلى الجهود التى بذلتها الدولة المصرية لعودتهم تدعو للفخر.

ويقول آخر، إن السلطات اليمنية طلبت من أصحاب المراكب التى تخطت المياه الإقليمية اليمنية، أن تتوقف وتمضي إقرارا باختراق المياه والحدود الإقليمية التابعة لهم، موضحا أنهم سلموا الأسماك التى تم صيدها وبعدها تم اقتيادهم للسجن وظلوا فيه حتى موعد خروجهم حين وصلت الطائرة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة: عودة الصيادين المحتجزين في اليمن سيمفونية للدولة المصرية

التفاصيل الكاملة لملحمة عودة 32 مصريا بعد احتجازهم في اليمن .. والسيسي: تحيا مصر

زغاريد وفرحة تملأ منازل الصيادين المفرج عنهم.. والأهالي ينتظرون بالزفة الدمياطي

للمصريين دولة تحميهم.. من الصين إلى اليمن.. أبناء الوطن آمنين بتوجيهات الرئيس

الصيادون العائدون من اليمن: فقدنا الأمل.. ولولا تدخل الرئيس ما رجعنا للوطن.. شاهد

أحد الصيادين العائدين من اليمن باكيا: شعرت بكرامة وعزة وشرف بسبب موقف الدولة

ترشيحاتنا

الدوري المصري.. أليو ديانج يعاقب بيراميدز بالهدف الثاني

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

بطن مكشوف.. ابنة شقيقة إليسا تثير الجدل على انستجرام

هحب ومش هتجوز تانى.. رانيا يوسف تعترف بأخطائها على الهواء.. فيديو

مسح الرأس في الوضوء .. الأزهر يحدد القدر الواجب مسحه.. والإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا

أزمة قبل دقائق من انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز بسبب الزى .. تفاصيل

AdvertisementS

مطلعش أبوها.. أم تخنق ابنتها بـ إيشارب في الغربية بعد تحليل زوجها لـ DNA

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

ضبط شبكة دعارة صينى فى مدينة نصر .. المتهمات ارتدين الكمامات خوفا من فيروس كورونا اثناء القبض عليهن

مصدر بـ الحكام يحسم مصير صحة هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز

عاجل .. شاهد لحظة اعتداء علي جبر على إبراهيم نور الدين بعد خسارة بيراميدز أمام الأهلي.. فيديو

هاني حتحوت : هدف الأهلي الثاني غير شرعي.. وإيقاف حكم المباراة | شاهد

الجهل بالقانون سبب الأزمة.. أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن هدف الأهلي القاتل أمام بيراميدز

تمزيق غشاء البكارة بطرق غير طبيعية .. النقض: من حق الزوجة طلب الطلاق

تامر أمين يغضب على الهواء بسبب الأهلى.. فيديو

تعالي نتجوز بقى .. أول تعليق لطبيب أصالة بعد الصور المثيرة للجدل.. فيديو

وفاة طفل بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان.. والسبب مؤلم

التعليم تعلن انتهاء إجازة نصف العام رسميا.. وتؤكد: لا تأجيل لموعد عودة الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليابان تخصص "مساجد متنقلة" للرياضيين المسلمين خلال أولمبياد طوكيو 2020

حيلة سحرية للتخلص من انسداد المرحاض بسائل صابون الأطباق

هل تستغل الصين فيروس كورونا في التغطية على قتل مسلمي الإيجور؟