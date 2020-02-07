شجار عنيف وعراك بالأيدي داخل البرلمان الأوكراني.. فيديو

عرضت قناة «روسيا اليوم» مقطع فيديو للحظة شجار عنيف في البرلمان الأوكراني.





اندلع شجار بين نواب البرلمان الأوكراني أثناء جلسته الخميس 6 فبراير، وذلك خلال مناقشة مشروع يسمح ببيع المزارع الغنية بالإنتاج في البلاد.





وظهر في الفيديو صعود أحد النواب على المنصة محاولة منه لتهدئة زملائه والسيطرة على الموقف، ولم ينتج في السيطرة مما جعل عدد من النواب التدخل بعد ان تفاقم بينهم الأمر.



