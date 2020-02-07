السفير الصيني: 90 % من حالات الإصابة بفيروس كورونا حدثت في ووهان.. فيديو

قال السفير الصينى بالقاهرة لياو لي تشانج، أن الجيش الصيني يحاول محاصرة فيروس كورونا في مدينة ووهان، وذلك بناء على تعليمات الرئيس الصينى.

وأضاف السفير الصينى خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دى إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن 90 % من حالات الاصابة بفيروس كورونا انتشر فى وهان.

وأشار أن فيروس كورونا، ظهر فى مدينة ووهان، والرئيس الصينى قال إنه يقوم المعركة ضد فيروس كورونا، والشعب الصينى يتوحد ضد فيروس كورونا، ولفت السفير الصيني، إلى أن هناك تطورات كبيرة فى التعامل مع فيروس كورونا، وتم الحصول على نتائج مهمة منها السيطرة على الفيروس ومحاصرته فى مدينة واحدة.

وأوضح أن الصين وصلت لمرحلة متقدمة فى إنتاج لقاح لعلاج المصاب بـ كورونا، وأكد السفير الصيني، أن "جميع الصينيين المقيمين بمصر بصحة جيدة وأخذنا إجراءات احترازية للاطمئنان عليهم".

وتابع السفير الصينى:"نحن كسفارة صينية بالقاهرة أرسلنا وثائق إرشادية الصينيين بضرورة الكشف قبل القدوم للقاهرة"، أنه هناك تعاون كبير بين الصين ومصر لأخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.