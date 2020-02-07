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اتحاد المستثمرين: أصحاب المصانع المتعثرة وجدوا كل الدعم من البنك المركزي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:27 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور صبحي نصر، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد المستثمرين، إن أصحاب المصانع المتعثرة وجدوا من البنك المركزى برئاسة الدكتور طارق عامر كل الدعم.

وتابع صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:القيادة السياسية ركزت على أن الصناعة هى قاطرة التنمية للبلاد ولهذا نطلق على عام 2020 عام دعم الصناعة المصرية.

واوضح رئيس لجنة الضرائب أن تعثر المصانع ينقسم إلى قسمين كلي وهو أن يتعطل المصنع بالكامل عن العمل وجزئي وهو ان يقوم المصنع بالعمل بجزء من طاقته الإنتاجية.

وأشار إلى أنه بعد الطفرة التى أحدثها محافظ البنك المركزى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصلت الطاقة الإنتاجية للمصانع حاليا إلى 70%.

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