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أخبار العالم

تحرك عاجل من ترامب بشأن علاج فيروس كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وجه المجتمع العلمي بالولايات المتحدة بالشروع في تجارب علمية مكثفة من أجل التوصل إلى علاج نهائي لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "آيه.بي.سي" الأمريكية أن مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض أرسل خطابًا إلى عدد من الجهات العلمية والأكاديميات الطبية من أجل التوصل إلى لقاح نهائي للفيروس.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا الجديد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأعلن مدير المنظمة تيدروس جيبريسوس، أن يوم الأربعاء تم رصد أكبر عدد الحالات خلال يوم منذ تفشي الوباء.

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