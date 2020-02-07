حظوظنا متساوية.. مدرب الترجي التونسي يعلق على مباراته مع الزمالك

تحدث التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي عن لقاء فريقه مع الزمالك في دور الإقصاء من دوري أبطال أفريقيا، ومباراة كأس السوبر الإفريقي المقرر لها يوم الجمعة 14 فبراير.

وقال الشعباني في تصريحات إذاعية تونسية: "مواجهتنا لمنافس في عراقة الزمالك سيكون حافزا قويا بالنسبة لنا".

وأضاف: "الزمالك بطل دوري أبطال إفريقيا في 5 مرات سابقة، وكل الفرق الثمانية التي تأهلت لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أقوياء".

وأتم "أتمنى أن نحقق لقب كأس السوبر الإفريقي لنحصل على اللقب الغائب عنا منذ عام 1994".

وأسفرت القرعة التي أقيمت أول أمس الأربعاء عن مواجهة نادي الزمالك لمنافسه الترجي التونسي، وعن صدام الأهلي أمام صن داونز الجنوب افريقي.



