ختان الإناث: 82% من الحالات تتم على يد فرق طبية

قالت الدكتورة راندا فخر الدين، مسئولة حملة بالطو أبيض للتوعية بمخاطر ختان الإناث، إن الدولة تقدم جهود كبيرة لتجريم ختان الأناث، وأكدت أن مصر منذ عام 1904 ترفض ختان الإناث، وان هناك مقالة نشرت للشيخ رشيد رضا وتحدث عن رفضة لهذه المشكلة .

وأضافت مسئولة حملة "بالطو أبيض"، خلال حوارها ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه في عام 1928 أقيم أول مؤتمر طبي ضد ختان الإناث في مصر وفي عام 1957 كان أول قرار لوزير صحة بمنع جريمة ختان الإناث.

وأشارت مسئولة حملة "بالطو أبيض" إلى أن 82% من حالات ختان الإناث في مصر، وفقًا للمسح السكانى الصحى تتم على يد فريق طبي، و 78% أطباء على الرغم من أنها هذه القضية مجرمة.

وأكد مسئولة حملة "بالطو أبيض" أنه تم تغليظ عقوبة ختان الإناث منذ عام 2016، أن الأطباء الذين يجرون العملية يستكملون عملهم بعد تطبيق العقوبة عليهم.