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أفريقيا بعيدة عن بؤرة المرض.. السفير الصيني بالقاهرة يكشف عدد المصابين بـ كورونا فى الصين .. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:14 ص
السفير الصينى بالقاهرة
السفير الصينى بالقاهرة لياو لي تشانج
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محمد حليم قنديل
قال السفير الصينى بالقاهرة لياو لي تشانج، إن هناك مبالغة لما ينقله الإعلام الدولى عن فيروس الكورونا وذلك يؤثر على الاقتصاد الصيني.

وأضاف لياو لي تشانج خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان على قناة "dmc" الفضائية، ان حالات الإصابة بفيروس الكورونا تخطت الـ 20 ألف شخص فى الصين.

وتابع سفير الصين فى مصر، ان القارة الإفريقية بعيدة عن بؤرة المرض، مضيفا أن حالات الاصابة بفيروس الكورونا خارج الصين لم تتعدي الـ 200 شخص وتوفي شخص واحد فقط بالفيروس.

وأوضح لياو لي تشانج، أنه منذ بداية ظهور فيروس الكورونا الجديد والصين تقدم بيانات معنية عنه إلى منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن، فيروس الكورونا الجديد ظهر لأول مرة فى الصين وان الدولة الصينية تحتاج الى بعض الوقت للتعرف على المرض وكيفية التغلب علية، مضيفا أنه للأسف الشديد هناك تزايد فى أعداد المصابين بتلك الفيروس فى الصين.
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